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В Росалкогольрегулировании заверили в отсутствии дефицита виски и коньяка в России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В России не наблюдается дефицита виски и коньяка, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

«Говорить о дефиците виски и коньяка не приходится. Крупнейшие отечественные производители алкогольной продукции давно наладили производство того же виски на своих мощностях. Аналогично — коньяка. Это напиток, который производится в нашей стране на заводах, имеющих многолетнюю историю и высокий уровень технологических компетенций», — отметили в ведомстве.

В Росалкогольрегулировании добавили, что дефицита крепкого алкоголя в стране не произойдет и в будущем, поскольку предприятия готовы нарастить объемы производства при наличии спроса.

Как выяснила «Газета.Ru», за последний месяц на 30% подорожал французский коньяк Brisson в сети «Азбука вкуса». Почти вдвое повысились цены на американский виски Jim Beam и Jack Daniel's в «Красном и Белом» и «Ароматном мире».

«Повышение связано с ростом курса валют, ограничением поставок, увеличением стоимости логистики и затрат на комплектующие», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Азбуки вкуса».

С конца февраля из России ушли несколько известных брендов крепкого алкоголя. Среди них виски Johnnie Walker, White Horse, Jack Daniel's, Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и другие.

В ФАС «Газете.Ru» сообщили, что даже уход зарубежных производителей не повлияет на высокую конкуренцию в сегменте крепких спиртных напитков.

«В случае временной приостановки деятельности некоторых зарубежных производителей конкуренция на рынке алкогольной продукции останется высокой», — отметили в пресс-службе антимонопольной службы.

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