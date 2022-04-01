Оценены риски появления контрафактной техники в России

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт и позволяющее ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей. Как рассказали опрошенные РБК эксперты, параллельный импорт повысит риски ввоза контрафактной продукции.

В Минпромторге настаивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, «речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что из-за отказа многих зарубежных вендоров работать с российскими компаниями отечественным производителям электроники приходится переходить от авторизированных дистрибьюторов к независимым поставщикам. А такой шаг усиливает контрафактную продукцию.

Он указал, что 96% контрафакта приходится именно на независимых/неавторизованных поставщиков. Специалист также напомнил, что Китай долгое время работал не только «мировой фабрикой, но и мировой свалкой», там утилизировали технику с рынков «развитых» стран. Весь этот объем может переупаковаться и выйти на контрафактный рынок.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт – это проявление «серого рынка», супротив «официальному». В страну ввозятся товары, на которых нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака. «Официальный» импорт осуществляется либо самим правообладателем напрямую, либо через уполномоченных дилеров-импортеров, в противном случае продукция признается контрафактной. Список уполномоченных импортеров размещен в ТРОИС, объяснила «Газете.Ru» Марина Пожидаева, юрист Versus.legal.