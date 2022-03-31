Минпромторг сообщил об окончании ажиотажного спроса на гречку

Россияне закупились гречневой крупой впрок, что снизило ажиотажный спрос на нее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторг России провел совещание с Минсельхозом, ФАС, торговыми сетями, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей по вопросу текущей ситуации на потребительском рынке. На совещании в том числе обсуждался вопрос повышенного спроса на ряд товаров. Участники отметили снижение спроса к предыдущему месяцу. В том числе потому что население закупилось продуктами впрок. Торговые сети не заявляли о повышенном спросе на гречку», — сообщили в министерстве.

Об ажиотажном спросе на гречку 10 марта заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Урожай (гречихи) достаточный и запасов гречки достаточно, много. Но имеет место ажиотажный спрос. Мы зафиксировали, что идет скупка поддонами ряда востребованных товаров — сахара и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей-поставщиков», — сказал Шаскольский.

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», население скупало гречку поддонами, опасаясь, что крупа может исчезнуть из продажи или подорожать. Похожее поведение россиян было характерно для пандемии COVID-19. Они не исключили новой волны спроса на гречку, несмотря на то, что запасов крупы в России достаточно.