В МВФ заявили, что антироссийские санкции могут ослабить влияние доллара в мире

Санкции Запада, введенные в отношении России, могут привести к ослаблению американского доллара в мировой финансовой системе. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью газете Financial Times.

По ее словам, антироссийские санкции могут привести к появлению небольших валютных блоков, базирующихся на торговле между отдельными группами государств.

Гопинат отметила, что это становится заметным, когда ряд стран пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю.

«Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — сказала представитель МВФ.

Ранее инвестор из США заявил, что рубль отыграл все потери после санкций Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».