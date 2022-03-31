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Спрогнозирована стоимость газа в России

Журналист Правосудов допустил незначительное подорожание газа в России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Стоимость газа в Европе выросла из-за санкций Запада против России, указал директор Института национальной энергетики, журналист Сергей Правосудов. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, как изменится цена топлива для российских обывателей.

В марте текущего года биржевые цены на газ достигали почти четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. По данным Правосудова, цены на газ внутри России и на мировом сообществе «отличаются в десятки раз». Внутри страны цены регулирует государство. Для промышленности стоимость голубого топлива выше, чем для потребителей. По прогнозу эксперта, для россиян подорожание газа возможно только на несколько процентов.

Ранее стало известно, что вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

Также сообщалось, что антикризисный кабинет правительства Австрии совместно с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай, если поставки газа из России прекратятся.

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