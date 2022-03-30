В Австрии прокомментировали требование России платить за газ в рублях

Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что Вена не будет платить Москве за газ в рублях. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы не будем платить в рублях. Здесь мы придерживаемся единого мнения со всеми другими государствам Европейского союза», — сказала она.

Ранее сообщалось, что антикризисный кабинет правительства Австрии совместно с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай, если поставки газа из России прекратятся.

Президент России Владимир Путин до 31 марта 2022 года поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли. Новый вариант сырьевых расчетов коснется «недружественных стран», в список которых вошли США, Канада, Япония и европейские страны.

До этого вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.