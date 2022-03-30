Австрия подготовила план на случай прекращения поставок газа из России

Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что у страны есть план на случай прекращения поставок газа из России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Конечно, в целом, есть план на случай чрезвычайной ситуации, он многоуровневый», — сказал он.

По его словам, в австрийском парламенте уже было согласовано стратегическое пополнение запасов газа.

Ранее австрийская газовая компания OMV не получала от «Газпрома» запроса по теме перевода платежей за газ в рублях.

До этого вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России

Он также указал на то, что газохранилища Германии на данный момент заполнены на 25%, что, по его словам, обеспечивает безопасность энергоснабжения Германии.