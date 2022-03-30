«Известия»: в РФ могут проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум на размер инфляции

Власти РФ могут проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на размер инфляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопросов.

Как рассказали газете в пресс-службе Минтруда, в настоящее время на площадке правительства обсуждаются различные варианты увеличения МРОТ и прожиточного минимума. Источники издания не смогли уточнить, идет ли речь о нынешнем показателе инфляции или о прогнозном. Если их сведения верны, то с учетом прогнозируемой инфляции минимальный размер оплаты труда может превысить 14,5 тыс. руб., а прожиточный минимум — более 13,3 тыс. руб.

В Минэкономразвития ранее заявили, что в середине марта годовая инфляция была выше 14,5%.

На этой неделе глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что его ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином готовят предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума.