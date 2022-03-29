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Евросоюз вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

Представитель ЕК Мамера заявил, что ЕС отвергает требования по оплате газа в рублях

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Reuters

Евросоюз принимал участие в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы стран G7 справедливы и для ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает «Интерфакс».

«Наша позиция — такая же, как и у G7», — сказал он, комментируя распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Говоря о прошедшем накануне совещании министров энергетики стран G7, Мамер подчеркнул, что участники обсуждения отвергли требование России об оплате поставок газа в рублях.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро [в качестве оплаты]», — добавил он.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Комментируя отказ G7 от покупки российского газа в рублях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно.

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