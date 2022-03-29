Матвиенко: экономика Запада получает бумеранг от своих же санкций против РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия пока еще не принимала ответных мер на санкции США и Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, то, что происходит сегодня в экономике на Западе — это бумеранг от введенных против Москвы санкций.

Также Матвиенко выразила мнение, что США фактически заставляют Европу платить за антироссийские санкции.

«Все здравомыслящие политики в Европе понимают, что разрушение устоявшегося энергетического рынка Европы чревато. Даже в тех условиях, в которых мы оказались, мы не нарушили ни один контракт, мы не сорвали ни одну поставку. Европа знает, что мы готовы и дальше строго выполнять контракты, [осуществлять] поставки газа», — сказала она.

Ранее газета Financial Times писала, что усиление экономического давления на Россию может расколоть западные страны.