OBI анонсировала возвращение на российский рынок

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI планирует открыть все 27 магазинов на территории Москвы и Санкт-Петербурга на предстоящей неделе. Об этом сообщил на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время компания работает над устранением технического сбоя. Кроме того, первые заказы в российских магазинах OBI можно будет сделать через три дня.

8 марта стало известно, что OBI прекращает работу на территории Российской Федерации. Руководство компании приняло такое решение в связи с событиями вокруг Украины.

У OBI было 27 хозяйственных магазинов на территории России, в которых работали порядка 4,9 тыс. сотрудников. Это количество работников составляло примерно одну десятую от общей численности персонала OBI во всем мире. Всего компания представлена в 11 странах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».