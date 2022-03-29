В России хотят изменить подход к выделению жилищных субсидий

Министерство строительства РФ планирует изменить методику расчета финансирования программы поддержки молодых семей. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас при помощи программы супруги до 35 лет могут получить единовременную безвозмездную выплату на покупку или строительство жилья (с детьми — 35%, без детей — 30%). В очереди на получение этой поддержки находится порядка 200 тысяч человек.

По оценке Счетной палаты, за 2018–2020 годы объем финансирования по программе из федерального бюджета составил 14,4 миллиарда рублей и 33,2 миллиарда — из региональных. При этом отмечалось, что существующая формула расчета субсидии не учитывает числа стоящих в очереди молодых семей в целом по стране и по регионам.

Разрабатываемые в Минстрое изменения в методику «распределения субсидии между субъектами» позволят учитывать общее количество участников программы в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и одновременно повысив предельный размер кредита. При этом, согласно поручению, действующие условия льготной ипотечной программы будут сохранены для семей, имеющих детей. Также будут сохранены условия «сельской» и «дальневосточной» ипотеки.