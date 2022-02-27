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Сеть DNS снизит цен на 30%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сеть магазинов электроники DNS, поднявшая цены на 30% после начала специальной операции вооруженных сил России на Украине, планирует снизить цены обратно на большой перечень товаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора ритейлера Дмитрия Алексеева.

«Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — заявил Алексеев.

Ранее ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал повышение цен на электронику неоправданным.

По словам директора DNS Дмитрия Алексеева, возник ажиотажный спрос, продажи электроники выросли почти в два раза. В других крупных сетях также отмечают рост спроса, но о планах повысить цены пока не заявляют.

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