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SWIFT готовится отключить ряд российских банков

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Reuters

Всемирная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT обратилась к европейским странам, принявшим решение отключить от нее некоторые российские банки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению», — заявили в SWIFT.

Ранее правительство Германии анонсировало отключение от SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции.

После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит лидерам европейских стран рассмотреть запрет российским финансовым организациям использовать международную платежную систему SWIFT.

Все эти ограничения связаны со специальной операцией, которую проводят на Украине вооруженные силы России. О начале военных действий объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.

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Санкции против России
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