Евросоюз намерен «парализовать» активы Центробанка России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель планирует «парализовать» активы российского Центрального банка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы парализуем активы российского центрального банка. Это заморозит его транзакции», — сказала она

Фон дер Ляйнен добавила, что Евросоюз также запретит российским олигархам использовать находящиеся на его территории активы.

Ранее правительство Германии анонсировало отключение от международной платежной системы SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции. До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости ввести против России намного более жесткие ограничения.

Все эти меры связаны со специальной военной операцией, которую на Украине развязали российские власти. О начале военных действий объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.