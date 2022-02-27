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Решение по России и SWIFT может быть принято в ближайшие часы

Handelsblatt: западные лидеры обсудят решение по России и SWIFT в ближайшие часы

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Reuters

Немецкая газета Handelsblatt написала со ссылкой на источники, близкие к правительству Германии, что в субботу, 26 февраля, вечером (по европейскому времени) лидеры США, Франции, ФРГ и Италии, а также глава Еврокомиссии обсудят отключение России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ожидается, что помимо (президента США Джо) Байдена в онлайн-конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях», — говорится в статье.

Запрет российским финансовым организациям использовать SWIFT рассматривается в качестве ответной мерой на специальную военную операцию, которую российские власти развязали на Украине.

Ранее агентство Reuters написало, что решение отключить Россию от SWIFT будет принято в течение нескольких дней.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. Киев в ответ разорвала дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.

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Санкции против России
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