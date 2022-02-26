Украина окончательно отказалась от присоединения к энергосети России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пост Галущенко в Facebook.

Ранее на Украине сообщили, что с 24 по 26 февраля будет проведена тестовая проверка энергосистемы Украины в изолированном режиме без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.

В 2021 в Минэнерго Украины рассказали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, позже вышло заявление, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября 2021 года импорт из Белоруссии был возобновлен.

Также отмечалось, что Белоруссия предоставляет электроэнергию Украине в качестве аварийной помощи.

Помимо этого, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и «Юнайтед Энерджи», которые принадлежат бизнесменам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому в создании искусственного кризиса на энергорынке, а также в обвале цен на электроэнергию.