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Венгрия отказалась блокировать санкции в отношении России

Премьер-министр Орбан: Венгрия не будет блокировать санкции против России

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Венгрия не будет блокировать санкции против России в связи с проведением военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции, мы ничего не будем блокировать, поэтому принимаем и поддерживаем то, что премьер-министры стран Евросоюза способны согласовать», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что санкции стран Запада в отношении высшего руководства Российской Федерации не приведут к разрыву отношений с Европейским союзом и Великобританией.

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Санкции против России
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