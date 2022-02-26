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Восточный комитет экономики Германии: вопрос с «Северным потоком — 2» закрыт надолго

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Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» являлся хорошим проектом, однако тема с ним теперь закрыта, рассказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Восточный комитет объединяет немецкие компании, осуществляющие деятельность в Восточной Европе, а также на постсоветском пространстве.

«Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана», — подчеркнул Хармс.

Еще у него спросили, «умер» ли магистральный газопровод в долгосрочной перспективе.

«С моей точки зрения, да», — ответил исполнительный директор организации.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Ранее в Совфеде оценили решение о заморозке «Северного потока – 2».

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