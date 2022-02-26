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Депутат Аксаков рассказал о действиях России при возможном отключении от SWIFT

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В случае отключения от SWIFT России придется тесно сотрудничать с китайскими партнерами и надеяться на отечественный аналог, завил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так в беседе с «Газетой.Ru» он прокомментировал сообщения СМИ о возможном скором отключении РФ от международной системы межбанковских платежей.

«Мы создали аналог SWIFT для взаиморасчетов внутри России и к этому аналогу подключили зарубежных партнеров. В принципе, количество участников в этом аналоге больше, чем в SWIFT. Но поскольку SWIFT это глобальная система, а наша все-таки скорее отечественная, внутренняя, то для того, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия, надо будет договариваться. Во-первых, с теми же китайцами, у которых есть аналог SWIFT. Ну и с другими крупнейшими партнерами, которые также имеют тесные финансовые и экономические отношения. Я бы сказал, что это не смертельное решение. Конечно неприятное, но не смертельное. Иран уже десятилетие без SWIFT и ничего, живет, не умирает», — сказал Аксаков.

Депутат добавил, что Россия давно готовилась к возможному отключению от системы и понимает, что это будет болезненное решение для обеих сторон.

«Было понимание, что это выстрел себе в ногу. Это будет болезненное решение не только для России, но и для других стран, которые с нами взаимодействуют. Если не будут поступать финансовые потоки из России в Европу, то Европа не сможет рассчитываться с той же Америкой и так далее. Решение очень тяжелое, с последствиями для тех, кто его принимает», — заключил он.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны сообщило, что решение об отключении России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности.

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