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Медведев не исключил национализации имущества зарегистрированных в «недружественных юрисдикциях»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможности национализировать имущество лиц, имеющих регистрацию в «недружественных юрисдикциях». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, такая мера возможна в качестве ответа на арест Западом средств российских граждан и компаний.

«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом <...> А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», — заявил зампред Совбеза.

Он пояснил, что под «недружественными юрисдикциями» имеет в виду США, страны Евросоюза и «ряд подпевающих государств англосаксонского мира».

Медведев также подчеркнул, что санкции Запада против членов Совета безопасности России не повлияют на проведение российской специальной операции по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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