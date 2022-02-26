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Заявка на транзит газа через Украину достигла максимального уровня

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Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в настоящий момент находится у максимального уровня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на операторов ГТС.

По последним сведениям, газопровод «Ямал-Европа» еще не был заказан.

Как уточнил «Оператор ГТС Украины», заявки на прокачку газа из России на 25 февраля составляли 109,5 млн. кубометров. Данное значение является самыми высоким за год. 26 февраля показатель снизился до 108,1 млн. кубометров.

Номинации указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок (109 млн. кубометров).

Транзит российского газа растет с 21 февраля.

«Газпром» частично забронировал мощности магистрали «Ямал-Европа» с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля.

Ранее сообщалось, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» прекратились. По информации компании Gascade на 25 февраля, объем поставок по газопроводу составлял около 280 тыс. кубометров в час, с 17.00 до 18.00 поставок не было.

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