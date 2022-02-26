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ЕС запретил инвестировать в Россию

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Евросоюз ввел запрет на государственное финансирования торговли с Россией или инвестиций в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

«Данное решение запрещает предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией или инвестициям в Россию за рядом исключений», — пояснили в Совете, добавляя, что исключениями в данном случае будут являться инвестиции в малый и средний бизнес, сельское хозяйство, на медицинские или гуманитарные нужды.

Также санкции коснутся правительства, Банка России, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка. Им ограничат доступ к европейскому рынку капитала в связи с российской военной операцией на Украине. Этим финансовым институтам будет запрещено размещать, продавать, покупать, или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.

Аналогичный запрет введен для «любых крупных финансовых структур с более чем 50% участием [российского] государства» или «играющих существенную роль в поддержке России, ее правительства или Центробанка».

25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов. По данным регулятора, все эти банки заблаговременно подготовились к подобной ситуации и готовы продолжать функционирование в штатном режиме.

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Санкции против России
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