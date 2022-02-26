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Bloomberg: США и ЕС «всерьез» задумались об отключении России от SWIFT

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Depositphotos

Соединенные Штаты и их европейские коллеги «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Источники агентства заявили, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможное давление на руководство Евросоюза для отключения России от системы. По их словам, в настоящее время эти планы согласовываются с Федеральной резервной системой, которая выполняет роль надзирательного органа по SWIFT.

В то же время подчеркивается, что окончательного решения по данному вопросу пока не было принято.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель допустил возможное отключение России от SWIFT в будущем. Однако уточнил, что пока этот вопрос не получил необходимой единогласной поддержки.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны-члены НАТО «принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль» российским властям.

С подобным призывом выступал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Между тем в ЕС считают такой шаг маловероятным, полагая, что это решение приведет к широкомасштабным последствиям в том числе и в Европе.

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