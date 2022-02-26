S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «B-»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и в национальной валюте с «B» до «B-», сообщает ТАСС.

В то же время краткосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «В».

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC». Такое решение аналитики объяснили тем, что ситуация на Украине привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также для макрофинансовой и политической стабильности страны. Также в организации заявили о высокой неопределенности продолжительности и интенсивности конфликта и его последствий.

По мнению Fitch Ratings, текущее положение дел может привести к серьезному шоку для ключевых показателей кредитоспособности страны.

24 февраля национальный банк Украины объявил о введении лимита на снятие наличных суммой в 100 тыс. гривен ежедневно. Согласно постановлению, запрещается выдача наличных в иностранной валюте за исключением организаций, которые обеспечивают выполнение мобилизационных задач, правительства и при наличии индивидуального разрешения Нацбанка.