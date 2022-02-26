Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Небензя заявил, что Запад не заботится о судьбе украинского народа 02:56
Россиянин Магомедшарипов победил испанца Санчеса на турнире Bellator 275 02:50
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Украине 02:35
Рублев — о Медведеве: в детстве у него техники не было... 02:31
США официально ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу 02:29
Bloomberg: Белый дом попросил у Конгресса $6,4 млрд «на украинский... 02:26
Жители Финляндии провоцируют российских лыжников в Лахти 02:11
Китайское посольство в Киеве призвало граждан избегать споров с украинцами 02:03
ЕС ввел санкции против Путина, Лаврова и российских чиновников 02:01
Источник: Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» 01:50

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до «CCC»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP Photo/Henny Ray Abrams

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC», передает РИА «Новости».

При этом организация не стала присваивать прогноз рейтингу.

В Fitch объяснили понижение рейтинга тем, что ситуация на Украине привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также для макрофинансовой и политической стабильности страны. Об этом сообщает ТАСС. Также в организации заявили о высокой неопределенности продолжительности и интенсивности конфликта и его последствий.

По мнению Fitch Ratings, текущее положение дел может привести к серьезному шоку для ключевых показателей кредитоспособности страны. Кроме того, конфликт и его последствия могут повлиять на экономическую активность и валютный рынок Украины, поспособствовать росту инфляционного давления и макроэкономической волатильности, пояснили в агентстве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть