Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до «CCC»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC», передает РИА «Новости».

При этом организация не стала присваивать прогноз рейтингу.

В Fitch объяснили понижение рейтинга тем, что ситуация на Украине привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также для макрофинансовой и политической стабильности страны. Об этом сообщает ТАСС. Также в организации заявили о высокой неопределенности продолжительности и интенсивности конфликта и его последствий.

По мнению Fitch Ratings, текущее положение дел может привести к серьезному шоку для ключевых показателей кредитоспособности страны. Кроме того, конфликт и его последствия могут повлиять на экономическую активность и валютный рынок Украины, поспособствовать росту инфляционного давления и макроэкономической волатильности, пояснили в агентстве.

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