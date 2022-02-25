Банк России увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов

Банк России увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что в последние дни вырос спрос на наличные и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в эти выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, подчеркнули в ЦБ.

В Банке России уточнили, что все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.

Ранее ЦБ объявил о начале валютной интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

После начала спецоперации в Донбассе ряд стран ввели санкции против России. В ЦБ предупредили, что платежные карты ряда российских банков, попавших под рестрикции, перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay.