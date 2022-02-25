Минэкономики ФРГ: санкции против России отразятся на германской экономике

Представитель Министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон на брифинге в пятницу обратила внимание на то, что в среднесрочной перспективе антироссийские санкции будут иметь последствия для экономики ФРГ, передает ТАСС.

«Это будет иметь последствия в среднесрочной перспективе для германской экономики. Это совершенно ясно», - сказала она.

Барон отметила, что последует рост цен и реакция на такие санкции. Она заключила, что среднесрочные последствия должны быть внимательно изучены.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт рассказал об обсуждениях третьего пакета санкций против России из-за спецоперации по защите Донбасса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство России подготовило ответный пакет санкций в отношении Западных стран.