Центробанк анонсировал меры по поддержке финансового сектора

Центральный банк перестал ограничивать полную стоимость потребительского кредита. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России, пользуясь правом, предоставленным частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров потребительского кредита (займа) <...> Срок действия меры — 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что останется неизменной действующая матрица макропруденциальных надбавок. Там добавили, что благодаря этому банки будут ограничены в повышении ставок по займам.

Решение вступит в силу, когда регулятор опубликует соответствующий нормативный акт.

Ранее в ЦБ рассказали, какая помощь будет оказана банкам, попавшим под санкции.