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Путин подписал закон об индексации пенсий военным

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что с 1 января до 1 октября 2022 года устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от текущего пособия для людей, проходивших военную службу.

Надбавка поступит не только бывшим военным, а также сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых структур.

Данный закон был принят Государственной думой 16 февраля и одобрен советом Федерации 22 февраля. Отмечается, что документ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об изменениях в начислении зарплат работникам пенсионного возраста в 2022 году.

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