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Bloomberg: Китай приостановил закупку нефти из России

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Китайские компании временно остановили закупки нефти из России, которая доставляется по морю из дальневосточных портов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, пауза в поставках необходима, чтобы китайская сторона смогла оценить возможные последствия военной операции России на Украине. Речь идет о проблемах, связанных с отказом ряда банков открывать аккредитивы покупателям российской нефти. Поэтому трейдеры из Китая ждут, когда прояснится ситуация с финансированием поставок.

Ранее в пятницу сообщалось, что цены на уголь в Китае стали расти на фоне военной операции на Украине. Спрос на уголь в КНР стал резко расти, что привело к увеличению цены, так как покупатели увидели риски в перебоях с поставками энергии.

В начале февраля «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для переработки на НПЗ Китая. Поставки нефти в Китай будут проходить через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

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