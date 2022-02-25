Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Президент РФС: мы всегда придерживается принципа «спорт вне политики» 14:50
«Спартак» сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы 14:47
В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве 14:45
Bloomberg: Китай приостановил закупку нефти из России 14:42
Сара Джессика Паркер носила фальшивую сумку Биркин в сериале «Секс в большом... 14:42
Оппозиционный депутат призвал Зеленского уйти в отставку 14:37
Эрдоган заявил, что члены НАТО должны были решительнее поддерживать Украину 14:36
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров 14:33
Председатель ЕК дер Ляйен и глава Евросовета Мишель провели переговоры с Зеленским 14:31
В МИД рассказали, что РФ не позволит неонацистам править на Украине 14:31

В Кремле рассказали об ответе на санкции Запада

Песков: Россия ответит на западные санкции исходя из своих интересов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения ответных мер в ответ на западные санкции. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

По словам Пескова, ответные меры обязательно последуют.

«Насколько они будут симметричны или ассиметричны — будет зависеть от анализа, в ходе анализа главная цель будет — наши собственные интересы. Будем действовать исходя из наших интересов», — заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство РФ подготовило ответный пакет санкций в отношении Запада.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть