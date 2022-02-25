В Кремле рассказали об ответе на санкции Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения ответных мер в ответ на западные санкции. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

По словам Пескова, ответные меры обязательно последуют.

«Насколько они будут симметричны или ассиметричны — будет зависеть от анализа, в ходе анализа главная цель будет — наши собственные интересы. Будем действовать исходя из наших интересов», — заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство РФ подготовило ответный пакет санкций в отношении Запада.