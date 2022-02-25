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В Грузии отказались присоединяться к антироссийским санкциям

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Yves Herman/Reuters

Грузия, руководствуясь национальными интересами, не будет участвовать в экономических санкциях европейских стран против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций. Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», — отметил Гарибашвили.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал суверенитет ЛНР и ДНР, а 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса.

После заявления Путина Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе, на энергетический сектор России.

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