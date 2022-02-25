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Глава DNS Алексеев сообщил о поднятии цен на товары на 30%

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Крупная российская сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора российской компании Дмитрия Алексеева.

Причиной для внесения изменения в цены на технику стал рост курсов доллара и евро.

«Вчера [24 февраля] мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта», — подчеркнул Алексеев.

По его словам, начались неполадки в работе интернет-портала в связи с ростом продаж техники почти в два раза. В следствие чего и были скорректированы цены на устройства в сети DNS.

«И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — обратил внимание директор.

В настоящий момент нет данных, как будут вестись поставки новой техники из-за новых санкций.

Ранее эксперты объяснили, почему санкции США не опасны для главного банка страны. В ЦБ уже подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.

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