Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Аксенов заявил, что в Крыму от разрывов снарядов повреждено более 20 домов 08:38
Более 160 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 08:37
Новикомбанк отреагировал на санкции США 08:33
Эстония прекращает трансляцию ряда российских и белорусских телеканалов 08:28
Черная дыра со странным наклоном бросила вызов теориям астрономов 08:20
Нацбанк Украины запретил осуществлять операции в рублях России и Белоруссии 08:18
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Киеве 07:59
Макрон: Франция окажет помощь беженцам с Украины 07:58
Украинское консульство в Новосибирске отменило прием посетителей 07:56
В Донецке в результате обстрела ВСУ тяжело ранен мужчина 07:54

Эксперты объяснили, почему санкции США не опасны для главного банка страны

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сбербанк внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома.

Сбер, а также ряд других российских банков добавлены в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции по ним осуществляться не будут. Однако на банк не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), что означает максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. В этом списке оказались ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие».

В ЦБ уже подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Регулятор оценивает разработанные планы как адекватные в сложившейся ситуации. При этом Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.

Повлияет ли такое решение на работу главного банка страны (Сбербанка – прим. ред.), где сосредоточены основные активы россиян, разбирались эксперты рынка.

По словам доцента факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаила Перельмана, Сбер отделался «легким испугом».

«Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары», — сказал он.

Подтверждает слова коллеги и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, добавляя, что санкции, введенные в отношении Сбербанка, не являются блокирующими, по сути, речь идет об ограничении на финансирование.

«В этом есть смысл. Сбер имеет мощнейшую инфраструктуру не только в России, но и в Европе и сильную теперь уже кооперацию с китайской системой. Сбербанк имеет дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира и более 85 экосистемных компаний. Поэтому блокировка Сбера сказалась бы и на части транзакций в Европе, причем фирм не из России», — заявил доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт отмечает, что бизнес и люди доверяют Сберу.

«Сбер является локомотивом развития финансового рынка России, это регулярно доказывают финансовые результаты группы», - подтверждает слова коллеги доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Напомним, что введение санкций – реакция властей США на начало специальной военной операции России в Донбассе.

Ранее в Сбере сообщали, что «готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов». Банк и все его системы работают в штатном режиме, сообщал утром 24 февраля представитель Сбера.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть