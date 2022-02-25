Эксперты объяснили, почему санкции США не опасны для главного банка страны

Сбербанк внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома.

Сбер, а также ряд других российских банков добавлены в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции по ним осуществляться не будут. Однако на банк не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), что означает максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. В этом списке оказались ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие».

В ЦБ уже подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Регулятор оценивает разработанные планы как адекватные в сложившейся ситуации. При этом Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.

Повлияет ли такое решение на работу главного банка страны (Сбербанка – прим. ред.), где сосредоточены основные активы россиян, разбирались эксперты рынка.

По словам доцента факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаила Перельмана, Сбер отделался «легким испугом».

«Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары», — сказал он.

Подтверждает слова коллеги и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, добавляя, что санкции, введенные в отношении Сбербанка, не являются блокирующими, по сути, речь идет об ограничении на финансирование.

«В этом есть смысл. Сбер имеет мощнейшую инфраструктуру не только в России, но и в Европе и сильную теперь уже кооперацию с китайской системой. Сбербанк имеет дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира и более 85 экосистемных компаний. Поэтому блокировка Сбера сказалась бы и на части транзакций в Европе, причем фирм не из России», — заявил доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт отмечает, что бизнес и люди доверяют Сберу.

«Сбер является локомотивом развития финансового рынка России, это регулярно доказывают финансовые результаты группы», - подтверждает слова коллеги доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Напомним, что введение санкций – реакция властей США на начало специальной военной операции России в Донбассе.

Ранее в Сбере сообщали, что «готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов». Банк и все его системы работают в штатном режиме, сообщал утром 24 февраля представитель Сбера.