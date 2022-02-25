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Новикомбанк отреагировал на санкции США

В Новикомбанке назвали санкции США политически ангажированными

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Global Look Press

В Новикомбанке прокомментировали введение со стороны США санкций из-за начала российской операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз банка.

Отмечается, что обслуживание клиентов банка происходит без изменений, а все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объеме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы Новикомбанка также работают без сбоев, сообщает кредитная организация.

«Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью. Следуя нашим стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления», — говорится в сообщении банка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территории, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.

Ранее сообщалось, что Банк России и правительство России окажут любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.

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