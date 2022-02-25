В ЕС заявили о достаточном количестве газа на зимний период

В текущий зимний период у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. «Газпром» показал себя как ненадежного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля», — добавила она.

При этом дер Ляйен подчеркнула, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах Евросоюз должен создать стратегию с учетом негативного опыта прошлого года и «стать полностью независимым от российского ископаемого топлива».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе на энергетический сектор России.