Глава Еврокомиссии рассказала об ударе по энергетическому сектору России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен в том числе на энергетический сектор России.

«Во-вторых, мы нацелены на энергетический сектор России, ключевую экономическую сферу России, из которой она извлекает большую выгоду. Наш [ЕС — прим. «Газеты.Ru»] запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, лишив Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы», — сказала она.

Дер Ляйен добавила, что своими санкциями Евросоюз также ограничивает для России доступ «к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.