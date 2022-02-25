СМИ узнали о подготовке резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН

Члены Палаты представителей Конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН за военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на черновик документа.

Издание отмечает, что подобного рода исключение невозможно. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. То есть, законодатели выражают свою позицию по тем или иным вопросам, и исполнительная ветвь власти может проигнорировать подобные документы.

Автором инициативы выступила член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни. Документ содержит в себе призыв к ООН о необходимости «предпринять немедленные процессуальные действия» и внести изменения в статью 23 своего устава для того, чтобы исключить Россию из списка постоянных членов Совбеза всемирной организации. В резолюции подчеркивается, что операция России на Украине и поддержка Донецкой и Луганской народных республик «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», а также «противоречат обязанностям и обязательствам России как постоянного члена СБ ООН». По данным портала, некоторые конгрессмены из обеих партий уже выразили поддержку инициативе.

Согласно уставу ООН, любая поправка должна получить определенное количество голосов. При этом ни один из постоянных членов СБ, одним из которых является Россия, не должен воспользоваться правом вето.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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