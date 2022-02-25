ЕС может включить Путина в черный список в рамках третьего пакета санкций

Главы государств и правительств стран Евросоюза в ходе экстренного саммита в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который могут ввести в случае продолжения текущей ситуации на Украине или ее ухудшении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС на полях встречи.

«Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», — сказал он.

По словам дипломата, в рамках нового пакета санкций рассматривается возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Однако единогласного решения по этому вопросу в ЕС пока нет.

«Некоторые страны настаивают на этом, а некоторые против», — пояснил он, добавив, что среди последних, в частности, Германия.

Источник добавил, что лидеры саммита также затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина.

«Включение Путина в черный список — еще один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет», — резюмировал собеседник агентства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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