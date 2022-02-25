Великобритания будет добиваться отключения России от SWIFT

Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, следует из сообщения МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT», — указано в сообщении.

Ранее Financial Times сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «очень сильно» настаивает на отключении России от международной системы платежей SWIFT. По информации издания, британский премьер надеется, что это нанесет серьезный удар по российским банкам и их способности совершать операции за пределами своих границ.

До этого отключить Россию от SWIFT призвал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, мировое сообщество должно принять «разрушительные санкции против РФ», изолировать Россию всеми способами, а также поставить оружие для Украины и оказать финансовую и гуманитарную помощь Киеву.