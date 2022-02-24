Минфин: санкции США направлены против 80% банковских активов РФ

США вводят санкции в отношении 11 российских юрлиц — эти ограничительные меры направлены против почти 80% банковских активов в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Минфина США, это должно оказать серьезное воздействие на российскую экономику.

В санкционный список попали Сбербанк, »Газпромбанк», банк «Открытие», »ВТБ, «Новикомбанк», «Совкомбанк». Под санкции также попадают «дочки» организаций и контролируемые ими структуры.

Всем финансовым институтам США было предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.

Запрет на привлечение капитала через выпуск долга и акций распространяется на «Газпром», Газпромбанк, «Газпромнефть», «Транснефть», «Россельхозбанк», «Ростелеком», «Русгидро», АЛРОСА, «Совкомфлот», а также РЖД.

При этом американское ведомство сделало исключение из своих ограничительных мер для поставок в Россию и импорта из нее сельскохозяйственных хозтоваров, медикаментов и медоборудования.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.