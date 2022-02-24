Politico: антироссийские санкции США будут направлены на финансовый сектор

Американское издание Politico сообщило, что новые санкции США против России будут сосредоточены на финансовом секторе, а не на энергетике.

По информации одного источника, знакомого с планами американской администрации, ограничения, вопреки прогнозам, не затронут «Роснефть».

США опасаются, что принятие ограничений в энергетической сфере может отразиться на американской экономике, поэтому основной упор будет сделан на финансовых учреждениях.

По словам другого источника, «не исключен ни один из вариантов действий», однако «если начинать с энергетики, то это может на самом деле пойти на пользу» российской экономике.

Ранее о санкциях против России объявили в ЕС. Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

До этого о введении антироссийских санкций объявили и в Канаде.