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«Тольяттиазот» приостановил транзит аммиака через Украину

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Юрий Стрелец/РИА «Новости»

В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море компания «Тольяттиазот» приостановила работу агрегатов предприятия, а также транзит аммиака по трубопроводу «Тольятти — Одесса». Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении указано, что решение было принято ради обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода. Также речь идет об остановке работы трех агрегатов, а мощность четырех агрегатов переведена в режим пониженной нагрузки.

При этом производство аммиака продолжится в необходимом объеме для того, чтобы выполнить все обязательства перед потребителями, отгрузка которым осуществляется ж/д транспортом. При этом прорабатываются альтернативные пути доставки продукции до потребителя, среди которых возможно использование российских портов.

В компании отметили, что остальные производства на территории промышленной площадки ПАО «ТОАЗ» работают в штатном режиме.

ПАО «Тольяттиазот» является одним из крупнейших предприятий в химической промышленности России, производящий свыше 3 млн тонн аммиака в год. Более 60% аммиака идет на экспорт. Его широкая география во многом обусловлена тем, что традиционно основной маршрут транспортировки продукции — аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Его пропускная способность – более 2,5 млн тонн в год.

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