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РБК: в Кремле пройдет встреча президента с бизнесом на фоне ситуации вокруг Украины

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Глав компаний и владельцев крупного бизнеса решили позвать в Кремль на встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в крупных промышленных компаниях.

Встречу с представителями бизнеса решили провести на фоне военной операции в Донбассе, отметили собеседники издания. По их словам, встреча запланирована на 24 февраля в 16 часов.

Один из источников отметил, что встреча была анонсирована еще вчера. На ней, по большей части, будут представители промышленности. Кроме того, мероприятие могут транслировать на федеральных каналах.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон, вместе с союзниками, введут «жесткие» санкции против России. Встреча лидеров G7 запланирована также на 24 февраля.

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