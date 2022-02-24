Инвестор «Северного потока — 2» напомнил о праве требовать компенсацию при срыве запуска

Компания Wintershall Dea — один из финансовых инвесторов «Северного потока — 2» — в своем годовом отчете указала, что у проектной организации есть возможность получения компенсаций в случае незапуска газопровода, сообщает ТАССРИА «Новости».

«Если ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» будет предотвращен из-за политического вмешательства, мы предполагаем, что проектная компания сможет предъявить требования о компенсации. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария, в котором политическое вмешательство возможно без выплаты компенсации», — пояснили в компании.

Однако Wintershall Dea подчеркивает, что такой исход, равно как и вариант с неспособностью проектной компании обслуживать кредиты, крайне маловероятен. Все договорные обязательства перед инвесторами будут выполнены, даже в случае негативного развития событий.

Ранее глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Донбассе в краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск российского газопровода «Северный потока — 2» невозможен.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

По данным министерства, санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.