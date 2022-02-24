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Handelsblatt: ввод в эксплуатацию «Севпотока--2» возможен и без сертификации регулятора

Handelsblatt: владельцы «Севпотока--2» могут заплатить штраф в €1млн для запуска газопровода

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Теоретически ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» возможен и без сертификации регулятора. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Теоретически ввод в эксплуатацию возможен и без сертификации регулятора <...> может быть введен единовременный штраф в размере до €1млн. По сравнению с предполагаемой стоимостью строительства газопровода в более чем €10 млрд сумма будет незначительной», — говорится в сообщении.

Ранее глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Донбассе в краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск российского газопровода «Северный потока — 2» невозможен.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

По данным министерства, санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

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