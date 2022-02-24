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Больше половины россиян захотели четырехдневку по десять часов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Больше половины (56%) россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Участники опроса, которые проголосовали за четырехдневную рабочую неделю, отметили, что переход на нее удобен. В этом случае можно больше уделять времени активному отдыху и путешествиям. Также можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день.

61% россиян моложе 34 лет оказались больше всего готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Также о готовности работать четыре дня заявили 60% опрошенных респондентов с доходом выше 80 тыс. рублей.

Четверть россиян такой график не одобрили, отметив определенные сложности в такой работе. Еще 18% просто затруднились с ответом.

В конце января заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переходить на четырехдневную рабочую неделю в России можно, когда будут экономические предпосылки.

В начале февраля Совкомбанк начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Нововведение затронуло способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии».

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