ЦБ ввел запрет на короткие продажи на финансовом рынке

Банк России предписал брокерам временно остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

В сообщении на сайте регулятора говорится, что подобное решение было принято в связи с текущей ситуацией на финансовом рынке и с целью обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности

Запрет будет действовать с 24 февраля 11.00 мск и «до отмены указанных предписаний».

Ранее ЦБ принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке.

Также сообщалось, что на торгах Мосбиржи евро и доллар выросли более чем на на 9%, превысив 99,9 и 89,6 руб.