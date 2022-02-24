Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Германии попросили Россию провести переговоры с Украиной 12:48
Шевченко заявил, что тренеру сборной России по хоккею был безразличен результат... 12:44
Зеленский заявил, что Россия несет «огромные потери» 12:43
МИД ФРГ предупредил о последствиях для Германии из-за санкций против России 12:39
Зеленский: Украина разрывает дипломатические отношения с Россией 12:37
МИД Италии вызвал российского посла из-за ситуации с Украиной 12:37
Аксенов поручил подготовить Северо-Крымский канал к приему пресной воды... 12:34
В Госдуме пообещали помочь российским спортсменам, если кто-то не сможет покинуть... 12:33
Украина остановила обращение всех ценных бумаг 12:33
Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске 12:32

ЦБ ввел запрет на короткие продажи на финансовом рынке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Банк России предписал брокерам временно остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

В сообщении на сайте регулятора говорится, что подобное решение было принято в связи с текущей ситуацией на финансовом рынке и с целью обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности

Запрет будет действовать с 24 февраля 11.00 мск и «до отмены указанных предписаний».

Ранее ЦБ принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке.

Также сообщалось, что на торгах Мосбиржи евро и доллар выросли более чем на на 9%, превысив 99,9 и 89,6 руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть