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В Сбере опровергли информацию о введении ограничений на валютные операции

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Сбере заявили, что информация о включении кредитной организации в санкционный список Соединенных Штатов и введении ограничений на валютные операции не соответствует действительности. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители банка.

«Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности», — уточнили в Сбере.

До этого сообщалось, что Сбер якобы попал в санкционный список США и теперь запрещено проводить операции с валютой, однако данные сведения не подтвердились.

Ранее Сбербанк заявил о штатной работе всех своих систем и сервисов.

Также Сбер повысил ставки по флагманским вкладам.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против России. Ограничения будут нацелены на стратегические сектора экономики России, будет заблокирован их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

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